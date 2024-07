Como, il giovane difensore Diego Ronco va in prestito alla Virtus Verona

"Il Como 1907 annuncia il trasferimento a titolo temporaneo di Diego Ronco alla Virtus Verona, squadra di Serie C. A Diego un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione!". Questo il comunicato con cui il club neo promosso in Serie A annuncia il trasferimento ufficiale del difensore classe 2004.

Como 1907 announces that Diego Ronco has gone on loan to Serie C side Virtus Verona.

Good luck for the next season Diego! pic.twitter.com/rIlnYbYe4q

— Como1907 (@Como_1907) July 16, 2024