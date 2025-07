Ufficiale Como, Ronco va in Serie C: il difensore classe 2004 a titolo definitivo al Monopoli

Con un comunicato diramato dal sito ufficiale della società, il Como ha annunciato la cessione a titolo definitivo al Monopoli del difensore classe 2004 Diego Ronco

"Como 1907 annuncia il trasferimento a titolo definitivo di Diego Ronco al Monopoli 1966, formazione militante in Serie C. Difensore classe 2004, cresciuto nel Settore Giovanile Bianco Blu, Diego ha fatto parte della formazione giovanile che, nel 2021, ha vinto il Campionato Nazionale Under 17 senza perdere nemmeno una partita.

Ronco ha inoltre partecipato al prestigioso format Garuda Select, un programma formativo organizzato dal Como 1907 grazie al quale ha trascorso sei mesi in Inghilterra, giocando con e contro alcuni dei migliori giovani talenti internazionali. Tutto il club augura a Diego le migliori fortune per il suo futuro personale e professionale".