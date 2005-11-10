Ufficiale Como, ecco il rinnovo di Da Cunha: accordo fino al 2031. Il comunicato

Lucas Da Cunha ha rinnovato il suo contratto con il Como fino al 30 giugno 2031. Ad annunciarlo è stato lo stesso club lariano con il seguente comunicato: "Como 1907 è lieto di annunciare che il capitano Lucas Da Cunha ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2031. Da quando è arrivato sulle rive del Lago di Como nel gennaio 2023, Lucas ha collezionato 129 presenze, segnando 20 gol e fornendo 15 assist in tutte le competizioni".

Le parole di Da Cunha

Commentando il rinnovo del contratto, Lucas ha dichiarato: “A Como sono cresciuto come persona e come calciatore, trovando una famiglia prima ancora di trovare una squadra. Il sogno della Champions League non è un traguardo, ma la spinta a volere sempre di più. Sono felicissimo di aver rinnovato con questa maglia e non vedo l'ora di continuare questo percorso tutti insieme."

Le parole di Fabregas

Cesc Fabregas, Head Coach del Como 1907 ha commentato: “Lucas incarna tutto ciò che vogliamo costruire a Como. Ho avuto il privilegio di giocare al suo fianco quando è arrivato per la prima volta e, da allora, l’ho visto crescere fino a diventare un grande centrocampista, il nostro capitano e un vero leader per questa squadra. Questo rinnovo è pienamente meritato e sono molto felice che continueremo a crescere insieme per molti altri anni.”