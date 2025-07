Ufficiale Como, secondo acquisto a segno: ufficiale Jesus Rodriguez, ha firmato fino al 2030

vedi letture

Si attendeva solo l'ufficialità, ed eccola qua: Jesus Rodríguez è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Como. È il secondo arrivo in casa lariani che accontenta le richieste di Cesc Fabregas. Nell'annuncio non vengono esplicitate le cifre ufficiali dell'operazione, ma l'asso spagnolo classe 2005 dovrebbe essere stato rilevato dal Betis Siviglia per 22 milioni di euro più 5 di bonus, con una percentuale del 15% sulla futura rivendita del giocatore inserita nel contratto.

Comunicato ufficiale

"Como 1907 è lieto di confermare l’ingaggio dell’ala spagnola Jesús Rodríguez dal Real Betis. Il 19enne si unisce al club a titolo definitivo con un contratto fino a giugno 2030.

Durante la scorsa stagione, Rodríguez ha collezionato 32 presenze nella Liga oltre a mettersi in evidenza con la maglia della nazionale spagnola Under-21. Conosciuto per la sua velocità, il suo estro, il suo gioco d’attacco diretto e considerato uno dei giovani talenti più interessanti del calcio spagnolo, Rodríguez arriva a Como dopo aver già disputato un’importante finale europea".

Anche Cesc Fabregas, l'allenatore, lo ha accolto così: "Jesús è esattamente il tipo di giocatore di cui abbiamo bisogno a Como: coraggioso, diretto e pieno di energia. Ha una predisposizione naturale a rompere le linee avversarie e affrontare i difensori. Come per ogni cosa qui, non si tratta solo di talento, ma anche di carattere. Stiamo costruendo una squadra che pressa, domina il possesso e guarda in avanti. Jesús ha già un’esperienza di alto livello per la sua giovane età e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui".