Live TMW Como, Smolcic: "Ci è mancata la cattiveria quando abbiamo avuto delle occasioni"

14.45 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Ivan Smolcic, giocatore del Como, per commentare il risultato maturato contro l'Udinese nella trentunesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

14:56 - Inizia la conferenza.

L'Udinese con la fisicità vi ha messo in difficoltà:

"L'Udinese è una squadra forte, sapevamo che qui non sarebbe stato facile, i primi minuti abbiamo anche giocato bene, poi con il tempo loro si sono adattati al nostro gioco, piazzandosi 5-4-1 e facendo tanta densità. Era difficile trovare spazi e di rado hanno concesso qualcosa sulle fasce, andiamo ancora a caccia di punti per competere ad alti livelli".



Quanto conta riuscire a non prendere gol quando l'attacco non trova sbocchi?

"Vedremo a fine stagione se sarà un buon punto o no. Oggi non abbiamo fatto bene in fase di finalizzazione, abbiamo avuto qualche chance ma ci è mancato il killer instinct. Lavoriamo molto anche sulla fase difensiva, che è un aspetto molto importante".

15:00 - Finisce la conferenza.