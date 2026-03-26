Compagnoni duro sul caso Lukaku: "Atteggiamento grave, difficile ricucire lo strappo col Napoli"

Maurizio Compagnoni, telecronista di Sky Sport, ha detto la sua sul caso Lukaku dopo che l'attaccante belga non si è presentato a Napoli nonostante il forfait con la sua Nazionale. Di seguito le sue dichiarazioni a Radio Marte:

"Il fatto di non aver concordato con la società è stato piuttosto grave, non è possibile. Non voglio dire che questo sia stato un atto di rottura, ma sembra uno strappo. La trovo una cosa inaccettabile. Cioè, è strano che un uomo come Lukaku abbia deciso di partire senza dirlo alla società, senza concordare un piano con il Napoli. Lo trovo grave: non credo che se avesse esposto le sue ragioni per andare in Belgio, il Napoli avrebbe alzato le barricate. È un atteggiamento grave, gravissimo, sarà difficile ricucire lo strappo con la società. Lukaku è un giocatore di livello europeo, trovo tutto questo veramente assurdo".