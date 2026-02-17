Niente Italia per Bastoni? Compagnoni: "Se escludiamo chi simula, a 23 non arriviamo"

Maurizio Compagnoni minimizza quanto fatto da Alessandro Bastoni, ma allo stesso tempo spiega come quella della teatralità sia una problematica reale ed esistente nel calcio. Alla domanda se sia giusto che il classe '99 venga convocato in Nazionale per i playoff di marzo, lui ha risposto così dagli studi di Sky Sport: "Se ci mettiamo a escludere chiunque simula, a 23 giocatori non arriviamo. Sarebbe bello sentire Bastoni oggi dire che si scusa, che si è rivisto e ha fatto una stupidaggine. E può finire lì".

Bastoni interverrà in conferenza stampa a partire dalle 17.15 in Norvegia alla vigilia del match tra Bodo/Glimt e Inter, valido per l'andata dei playoff di Champions League. Insieme a lui ci sarà anche Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, che nell'immediato post-partita contro la Juventus lo ha comunque difeso.