Maurizio Compagnoni impressionato dall'Inter: "Quando spinge non la fermi"

Maurizio Compagnoni, voce storica di Sky Sport, non ha dubbi dopo il 4-0 dell’Inter sul Como: quella vista a San Siro è una squadra che può dominare il campionato. Il telecronista sottolinea come la prova dei nerazzurri abbia mostrato una superiorità tecnica e mentale difficile da ignorare: “La dimostrazione di forza è stata impressionante. Mi sono chiesto come sia possibile che questa squadra abbia perso quattro partite in tredici giornate. L’unica davvero negativa è stata quella con l’Udinese; nelle altre tre le prestazioni ci sono state, è mancata solo un po’ di fortuna”.

Per Compagnoni, l’Inter di Chivu è la principale candidata al titolo:

“Per me è la numero uno nella corsa scudetto. Subito dietro vedo il Napoli, e poi eventualmente il Milan come terzo incomodo”.

Non solo merito del Como, che ha scelto di giocare a viso aperto: la vittoria dei nerazzurri, secondo Compagnoni, sarebbe arrivata comunque. “Anche contro una squadra chiusa l’Inter avrebbe avuto vita facile. Ho visto qualità, velocità, fantasia, imprevedibilità e soprattutto una ferocia incredibile nell’aggredire l’avversario. Quando l’Inter gioca con questa intensità, in Serie A è quasi impossibile fermarla”.