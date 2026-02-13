Compagnoni sul tandem Nkunku-Loftus: "Due mesi fa ci avrebbero detto di posare il fiasco"

Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista di Sky Sport, è intervenuto nel pre-partita di Pisa-Milan commentando la scelta inaspettata di mister Allegri di rinnovare la fiducia in attacco all'inedito tandem composto da Loftus-Cheek e Nkunku. Questa la sua battuta in merito:

"Se due mesi fa qualcuno avesse detto che la coppia titolare del Milan sarebbe stata Nkuku-Loftus, nella migliore delle ipotesi gli avrebbero detto di posare il fiasco. Allegri non è un fondamentalista, su questa coppia nessuno avrebbe puntato un centesimo. È vero che Pulisic non è al meglio, ma gli preferiscono attaccanti sulla carta meno quotati".

Le formazioni ufficiali di Pisa-Milan

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Tramoni; Stojilkovic.

A disposizione: Luppichini, Guizzo, Leris, Hojholt, Meister, Cuadrado, Akinsanmiro, Durosinmi, Iling-Jr, Stengs, Coppola, Calabresi, Piccinini, Lorran.

Allenatore Oscar Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Ricci, De Winter, Fullkrug, Leao, Pulisic, Odogu. Jashari

Allenatore: Massimiliano Allegri.