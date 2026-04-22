Con la retrocessione del Leicester, Okoli può tornare in Italia: ci sono Torino, Bologna e Milan

La retrocessione del Leicester City in League One apre scenari importanti anche sul mercato, e uno dei nomi destinati a infiammare l’estate è quello di Caleb Okoli. Il difensore italo-nigeriano, classe 2001, è infatti pronto a lasciare le Foxes nonostante un contratto lungo, in scadenza nel 2029. Una scelta che appare quasi inevitabile: dopo il doppio salto all’indietro del club inglese, diversi elementi della rosa sono destinati a cambiare aria.

In prima fila c’è il Torino, che segue il giocatore da tempo e lo avrebbe individuato come primo obiettivo per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

Attenzione però anche alla concorrenza. Il Bologna resta alla finestra e valuta la possibilità di affondare il colpo con la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione che potrebbe convincere il Leicester a trattare. Più defilato, ma comunque presente, anche il Milan, che ha effettuato un primo sondaggio esplorativo per capire margini e costi dell’operazione. Lo riporta sportsboom.