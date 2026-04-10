Torino, per la difesa idea Okoli: vuole tornare protagonista e riconquistarsi la Nazionale

Caleb Okoli è finito nei radar del Torino per la prossima stagione: nella scorsa estate Bologna e Milan avevano corteggiato il difensore centrale attualmente in forza al Leicester. Niente da fare: le Foxes, infatti, hanno respinto le avance delle due pretendenti italiane, che offrivano agli inglesi un prestito con diritto di riscatto, evidenzia Tuttosport.

La voglia di tornare in Nazionale potrebbe fare la differenza

C'è anche la voglia di azzurro a spingere il centrale a tornare protagonista: ha vissuto diverse convocazioni con la Nazionale Maggiore, ma senza mai esordire. Per questo Okoli può essere ancora eleggibile per la nazionale nigeriana, che negli ultimi mesi è tornata in pressing per averlo nelle proprie fila. Al momento però Caleb non sembra troppo attratto dalla possibilità di giocare per le aquile biancoverdi e spera ancora di riconquistare l’Italia. In tutti i sensi: da un lato la Nazionale, dall’altro il palcoscenico della Serie A.

Ultimo tentativo del Parma, adesso il Torino è pronto a tornare in pista

A gennaio, tra l’altro, aveva fatto un tentativo anche il Parma, senza successo. Il crollo della società inglese, sprofondata ora in zona retrocessione e fortemente a rischio di finire in League One (l’equivalente della nostra Serie C), può favorire la possibilità di accompagnare Okoli verso il rientro nel nostro calcio. Il Torino, con l'abile ds Petrachi, è pronto ad approfittare dell'occasione.