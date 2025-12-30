La Cremonese ha chiesto Okoli: secco 'no' dal Leicester. Resta viva la pista Marianucci

L'inizio di stagione della Cremonese è stato assolutamente sorprendente e anche se la squadra è in leggera flessione, con la vittoria che manca dallo scorso 7 dicembre, gli uomini di mercato grigiorossi stanno già sondando il mercato per mettere a disposizione di Davide Nicola ulteriori rinforzi per permettergli di aggiungere ulteriori tasselli che possano rendere più 'semplice' la corsa all'obiettivo salvezza. Al momento la squadra è al 12° posto in Serie A, con 21 punti raccolti in 17 partite.

L'obiettivo principale resta quello di portare un difensore centrale in Lombardia per poterlo affiancare a Federico Baschirotto e in tal senso, Sky Sport racconta un interessante retroscena di mercato. Nei giorni scorsi, infatti, la Cremonese avrebbe fatto un tentativo con il Leicester per riportare allo Zini Caleb Okoli. Dalle Foxies, però, è arrivato un secco 'no': il club inglese, che occupa 12° posto in Championship (seconda serie inglese) ha ribadito come il difensore italiano non si muoverà a gennaio.

L'altro nome su cui la Cremonese resta forte è quello di Luca Marianucci, centrale classe 2004 che il Napoli ha prelevato in estate dall'Empoli ma che fin qui ha giocato pochissimo. Per questo motivo gli azzurri stanno valutando un prestito che possa permettere al difensore di crescere in un contesto che possa garantirgli maggior minutaggio.