TMW Caleb Okoli e i rumor sul ritorno in A: la posizione del Leicester per la sua cessione

Diversi club di Serie A sono alla caccia di difensori da inserire nella propria rosa in questo mercato invernale e fra i nomi che sono circolati c'è quello di Caleb Okoli. Al Leicester l'ex giocatore dell'Atalanta è considerato un titolare e le Foxes hanno investito una cifra non banale per assicurarselo (circa 14 milioni di euro, nell'estate 2024). Undici di fila le gare giocate dal primo all'ultimo minuto recentemente, al netto di alcune partite saltate per un acciacco.

Il giocatore però non disdegnerebbe un ritorno in Italia, anche nell'ottica di riconquistare visibilità in ottica Nazionale. Dalla Serie A qualche sondaggio è arrivato, compreso quello della Cremonese, ma la risposta del Leicester è stata chiara: no ai prestiti. Il club inglese conta di trattenerlo almeno fino alla fine della stagione. Al contempo, non alzerebbe però il muro di fronte ad offerte che permettano di rientrare dell'investimento fatto.

Di quanto? 15 milioni potrebbe essere la cifra giusta per convincere il Leicester. Non sono tanti i club in Italia che possono permettersi di investire questa cifra. Al Milan - altra squadra a caccia di un difensore, con il profilo di Dragusin tornato in auge - il ds Igli Tare lo stima, ma c'è da capire se da qui si possa spingere a puntare su di lui spendendo questa cifra.