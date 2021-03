Condò: "In caso di ko la Fiorentina dovrà fare qualche ragionamento su Prandelli"

Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della sfida fra Benevento e Fiorentina che prenderà il via alle 18 soffermandosi principalmente sulla complessa situazione di casa gigliata: "Oggi è molto importante, non so se Prandelli sta rischiando ma i numeri dicono questo. Consideriamo anche che la Fiorentina ha ancora sotto contratto Iachini, se la partita dovesse andar male qualche ragionamento andrà fatto in questo senso. Anche perché il calendario della Fiorentina è pessimo, da qui alla fine del campionato. Mentre il Benevento ha un ottimo calendario".