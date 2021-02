Condò risponde a Pirlo: "Da Chiellini colpo in faccia a Rrahmani, è calcio di rigore"

Paolo Condò risponde ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che nel corso dell'intervista a 'Sky' ha giudicato come dubbio il rigore concesso al Napoli che stasera ha deciso la partita. "Quello era fallo e calcio di rigore, era un colpo in faccia, non al corpo - ha detto Condò -. Non penso volontariamente ma le mani sono andate ad altezza faccia. Il nostro calcio è pieno di polemiche, questo è un gioco delle parti che c'è sempre".