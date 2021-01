Confermato l'addio di Duarte al Milan: visite con l'Istanbul Basaksehir in Turchia

vedi letture

Leo Duarte lascia il Milan. Il classe '96 è in Turchia per le visite mediche con l'Istanbul Basakhsehir. Addio ratificato dunque per il brasiliano che passerà in prestito con diritto di riscatto al club turco. In caso di buon esito delle visite, la trattativa diventerà ufficiale.