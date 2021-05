Conte ago della bilancia per i giocatori. Dal suo futuro dipenderà anche quello dell'Inter

La soddisfazione per lo Scudetto appena conquistato dalla sua Inter resta intatta, nella mente di Antonio Conte. Ma, secondo il Corriere dello Sport, nel tecnico nerazzurro sta montando un po' di inquietudine per quel che riguarda la situazione societaria. Nell'incontro che avrà col presidente Steven Zhang, a fine campionato, lo stesso Conte chiederà soprattutto garanzie sul progetto: se la prospettiva dovesse essere quella di un abbassamento dell'asticella, di un "ricominciare" da capo, ecco che il tecnico potrebbe anche scegliere di lasciare (sullo sfondo ci sarebbe il Tottenham), sebbene oggi la sua volontà sia quella di proseguire il lavoro.

Conte ago della bilancia per il gruppo - Le decisioni di Conte sul futuro avranno ricadute anche sulla squadra, per il quotidiano. Una sua permanenza infatti rappresenterebbe una garanzia sul futuro per i big della rosa, viceversa dovesse materializzarsi l'addio alcuni potrebbero seguire le sue orme. In tal senso, attenzione quindi alle possibili evoluzioni in merito alla situazioni di Lukaku, di Lautaro Martinez, di Hakimi e pure del pacchetto difensivo.