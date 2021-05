Lukaku attende per capire le idee dell'Inter. Con 120 milioni può partire, City e Chelsea attente

L'Inter, intesa come squadra, è preoccupata dalla mancanza di prospettive emersa dopo il discorso di Steven Zhang. A spiegarlo è il Corriere dello Sport che spiega come i giocatori, proprio come Conte, vogliano chiarezza dal club per l'immediato futuro. Il discorso vale soprattutto per i big della rosa, ovvero quei giocatori che inevitabilmente hanno mercato dopo la grande stagione in nerazzurro.

Fra questi, per il quotidiano, c'è anche Romelu Lukaku: sul belga restano puntati i radar della Premier, con Manchester City e Chelsea attente alla situazione di Big Rom. Il giocatore sta bene a Milano, ma se dovesse maturare l'addio di Conte la sua permanenza non sarebbe certa. E infatti in tal senso avrebbe comunicato al suo entourage di mantenere aperti i canali con le due inglesi. Dal punto di vista dell'Inter esisterebbe addirittura un prezzo: con 120 milioni di euro potrebbe arrivare il via libera da parte del club nerazzuro.