Conte all'Inter, avanti anche per il 2021/22: ultimo anno di contratto da 13.5 milioni netti

Da un addio che a fine stagione sembrava scontato a una conferma anche per la prossima stagione che, ormai, è realtà. La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Antonio Conte, e spiega che la permanenza del tecnico pugliese alla guida dell'Inter anche per la prossima stagione è un dato di fatto.

Alla base di questa decisione, il ritrovato feeling con l'amministratore delegato Giuseppe Marotta e l'idea di aprire un ciclo che possa andare oltre la conquista dello Scudetto in questa stagione. C'è poi - si legge - anche un contratto importante che è aspetto da non sottovalutare: nell'ultimo anno, lo stipendio di Conte all'Inter salirà fino a 13.5 milioni di euro netti. Una cifra che nell'era post-Covid non è più d'attualità, nemmeno in Premier League. L'obiettivo di Conte il prossimo anno sarà quello di fare bene non solo in Italia, ma anche in Europa: vuole riscattare quella eliminazione dai gironi di Champions League che ancora brucia, anche se in campionato dopo gli ultimi risultati è partita la fuga.