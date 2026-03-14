Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Conte inserisce De Bruyne e McTominay, Hojlund pareggia dopo 1': Napoli-Lecce 1-1

Conte inserisce De Bruyne e McTominay, Hojlund pareggia dopo 1': Napoli-Lecce 1-1TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:06Serie A
Michele Pavese

Subito un doppio cambio per il Napoli a inizio ripresa. Per tentare di recuperare il risultato negativo, Antonio Conte inserisce due pezzi da 90: Scott McTominay e Kevin de Bruyne prendono il posto di Frank Zambo-Anguissa ed Eljif Elmas. E i padroni di casa pareggiano subito: nemmeno 1' della ripresa e Politano va via sulla destra e mette dentro, dove Hojlund è prontissimo a spingere in rete da due passi. Uno a uno, tutto ancora da giocare.

Clicca qui per seguire il live di TMW Napoli-Lecce

Articoli correlati
Il Napoli aspetta il Lecce, pronto un grande ritorno in campo Il Napoli aspetta il Lecce, pronto un grande ritorno in campo
Napoli, De Bruyne festeggia il ritorno in campo dopo l'infortunio: "E' bello essere... Napoli, De Bruyne festeggia il ritorno in campo dopo l'infortunio: "E' bello essere tornati"
La strana prima volta di KDB e Lukaku: dopo 79 gare col Belgio, finalmente insieme... La strana prima volta di KDB e Lukaku: dopo 79 gare col Belgio, finalmente insieme in un club
Altre notizie Serie A
Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a -1 dal Milan. Lecce, occhio alla sfida... Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a -1 dal Milan. Lecce, occhio alla sfida di lunedì
Politano e Hojlund ribaltano un ottimo Lecce: il Napoli vince ancora, 2-1 al Maradona... Politano e Hojlund ribaltano un ottimo Lecce: il Napoli vince ancora, 2-1 al Maradona
Udinese-Juventus, forfait di Buksa. Problemi al polpaccio per il polacco TMWUdinese-Juventus, forfait di Buksa. Problemi al polpaccio per il polacco
Apprensione al Maradona per Banda: l'attaccante si accascia ma riprende subito conoscenza... Apprensione al Maradona per Banda: l'attaccante si accascia ma riprende subito conoscenza
Udinese-Juventus, formazioni ufficiali: Spalletti con Yildiz falso nueve Udinese-Juventus, formazioni ufficiali: Spalletti con Yildiz falso nueve
Como-Roma, i convocati di Fabregas: Perrone ce la fa, a disposizione anche Assane... Como-Roma, i convocati di Fabregas: Perrone ce la fa, a disposizione anche Assane Diao
Quasi un anno dopo, riecco il gol di Politano: Napoli avanti 2-1 sul Lecce a metà... Quasi un anno dopo, riecco il gol di Politano: Napoli avanti 2-1 sul Lecce a metà ripresa
Inter-Atalanta 1-1, Palladino: "Ho ringraziato i ragazzi. Azzerate le scorie dell'ultimo... Inter-Atalanta 1-1, Palladino: "Ho ringraziato i ragazzi. Azzerate le scorie dell'ultimo ko"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, il punto sulla difesa: Solet e Gila altri due nomi forti. Quale futuro per Mkhitaryan? Il Galatasaray ci riproverà per Calhanoglu. Manu Koné, Keita e Jones per il centrocampo
Le più lette
1 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
2 Udinese-Juventus, le probabili formazioni: Boga scala posizioni su David, Yildiz falso 9
3 Lazio-Milan, le probabili formazioni: Sarri col solito tridente, Estupinan più di Bartesaghi
4 Inter-Atalanta, le probabili formazioni: Dumfries torna titolare, davanti Pio Esposito e Thuram
5 Inter-Atalanta 1-1, le pagelle: Thuram irriconoscibile, Krstovic decisivo. Esposito è pronto
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a -1 dal Milan. Lecce, occhio alla sfida di lunedì
Immagine top news n.1 Politano e Hojlund ribaltano un ottimo Lecce: il Napoli vince ancora, 2-1 al Maradona
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Inter-Atalanta 1-1, le pagelle: Thuram irriconoscibile, Krstovic decisivo. Esposito è pronto
Immagine top news n.4 L'Inter inciampa ancora. E ora il Milan può davvero riaprire il campionato
Immagine top news n.5 L'Inter non si rialza più: l'Atalanta fa 1-1 a San Siro, ma quante polemiche. Chivu espulso
Immagine top news n.6 Milan o Juventus? Lewandowski svela: "Il Genoa l'unica italiana ad avermi mai contattato"
Immagine top news n.7 Suwarso: "Fabregas un giorno andrà in una big. Ma prima sceglierà il suo sostituto al Como"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
Immagine news podcast n.2 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
Immagine news podcast n.3 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
Immagine news podcast n.4 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Danilo Caravello: "Vicenza e Benevento da applausi. Per i giovani serve un ritorno alla tecnica"
Immagine news Altre Notizie n.2 Scudetto, chi rischia di più tra Inter e Milan nel weekend? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Como-Roma decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a -1 dal Milan. Lecce, occhio alla sfida di lunedì
Immagine news Serie A n.2 Politano e Hojlund ribaltano un ottimo Lecce: il Napoli vince ancora, 2-1 al Maradona
Immagine news Serie A n.3 Udinese-Juventus, forfait di Buksa. Problemi al polpaccio per il polacco
Immagine news Serie A n.4 Apprensione al Maradona per Banda: l'attaccante si accascia ma riprende subito conoscenza
Immagine news Serie A n.5 Udinese-Juventus, formazioni ufficiali: Spalletti con Yildiz falso nueve
Immagine news Serie A n.6 Como-Roma, i convocati di Fabregas: Perrone ce la fa, a disposizione anche Assane Diao
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Trimboli: "Siamo inca**ati, dovevamo gestire meglio il secondo tempo"
Immagine news Serie B n.2 Rao show: doppietta e Bari trascinato, "Sto raccogliendo ciò che ho seminato"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Abate: "Grandissimo primo tempo, poi ci siamo abbassati troppo"
Immagine news Serie B n.4 Monza-Palermo 3-0, le pagelle: bene Azzi e Petagna, male Le Douaron
Immagine news Serie B n.5 Cesena, svolta clamorosa in panchina: in pole per il dopo Mignani c'è Ashley Cole
Immagine news Serie B n.6 Serie B, troppo Monza per questo Palermo: finisce 3-0 ed è aggancio al Venezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati al 45': Ospitaletto a valanga, vincono anche Arzignano e Vis Pesaro
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Braida è chiaro: "Dobbiamo solo pensare a fare playoff all'altezza della situazione"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati della 32ª giornata: la Torres ferma il Ravenna, Cosenza ko. Le classifiche
Immagine news Serie C n.4 Catania "arreso" ai playoff'? Toscano vuole calma: "Affrontare gare con la testa da dentro o fuori"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati parziali della 32ª giornata: sorride il Casarano. Ravenna avanti dopo 45'
Immagine news Serie C n.6 Triestina, la D è a un passo. Marino: "Forse evidente, ma cerchiamo di farlo accadere più avanti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Roma, giallorossi senza vittorie al Sinigaglia dal 1989
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Atalanta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Juventus, un solo successo friulano negli ultimi 15 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 16ª giornata: la Lazio batte il Napoli Women e lo supera. Classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 16ª giornata: un pari che serve a poco. 1-1 il finale tra Parma e Genoa
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, De La Fuente: "La squadra c’è, è consapevole di cosa deve migliorare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fra scontri diretti e una programmazione singolare. Torna in campo la Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Australia è la prima qualificata ai Mondiali del 2027: decisiva la vittoria sulla Corea del Nord
Immagine news Calcio femminile n.6 Lussemburgo, il CT Daniel Santos licenziato per messaggi inappropriati alle giocatrici
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?