Conte inserisce De Bruyne e McTominay, Hojlund pareggia dopo 1': Napoli-Lecce 1-1

Subito un doppio cambio per il Napoli a inizio ripresa. Per tentare di recuperare il risultato negativo, Antonio Conte inserisce due pezzi da 90: Scott McTominay e Kevin de Bruyne prendono il posto di Frank Zambo-Anguissa ed Eljif Elmas. E i padroni di casa pareggiano subito: nemmeno 1' della ripresa e Politano va via sulla destra e mette dentro, dove Hojlund è prontissimo a spingere in rete da due passi. Uno a uno, tutto ancora da giocare.

Clicca qui per seguire il live di TMW Napoli-Lecce