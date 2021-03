Conte: "Mai nascosto sullo Scudetto, neanche quando partivo sfavorito con Juve e Chelsea"

"Le mie squadre giocano sempre per vincere. Si può partire favoriti o meno, ma il passato ha dimostrato che anche quando sono partito da sfavorito con Chelsea e Juventus non mi sono mai nascosto. Si sa benissimo che il mio obiettivo è quello, poi ne vince una". Mister Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con l'Atalanta, ha parlato così della corsa Scudetto che oggi vede la sua Inter come grande favorita.