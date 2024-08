Conte presenta Neres: "Il Napoli l'ha preso dopo un bel corteggiamento. Darà fantasia"

Questa settimana è arrivato David Neres, può presentarci questo nuovo acquisto? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro il Bologna - gara valida per la seconda giornata di Serie A - ha risposto così: "Ha grande qualità, fantasia, bravo ad attaccare lo spazio. Sa fare sia assist che gol. Può giocare sia nella posizione di Politano che di Kvara, è quella la sua zona di campo. L'abbiamo preso dopo un bel corteggiamento, durato un bel po'. Siamo contenti di questo acquisto. Ha bisogno di tempo per inserirsi nei meccanismi, ma è un ragazzo sveglio e verrà con noi col Bologna e vedremo".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Faccio fatica ad avvertire fiducia nell'ambiente, a livello di media, ma anche giustamente. Il secondo tempo di Verona ci ha portato allo scorso anno, ma noi dobbiamo avere fiducia in questi ragazzi che sono perbene e vogliono riportare il Napoli a essere competitivo. Queste sono le basi su cui lavorare. Il Bologna lo scorso anno ha chiuso il campionato con quindici punti in più rispetto a noi, nell'ultima gara ha vinto al Maradona contro il Napoli. Hanno giocatori bravi nelle ripartenze e nell'uno contro uno, è una gara che andrà giocata al 110% da parte nostra".

