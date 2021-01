Conte risponde su Dzeko: "Ogni volta sembra un mio capriccio, non ho chiesto niente alla proprietà!"

vedi letture

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato a -1 dalla gara contro il Benevento della trattativa per Edin Dzeko e lo scambio con Alexis Sanchez. "Non ho chiesto niente alla mia proprietà. Iniziamo a dire questo, è la prima cosa. Se qualcuno accosta Dzeko per mia volontà, siete lontani anni luce. Questi sono i giocatori che ci sono e ci saranno fino alla fine del campionato. Ogni volta che c'è un giocatore sembra sia un capriccio sempre del tecnico, quest'anno veramente ho influito poco su tutte le situazioni. Di Dzeko non parlo, è della Roma, ho grande rispetto per lui e per loro ma soprattutto ho grande rispetto per i miei. La situazione è chiara. I giocatori sono questi e resteranno questi a meno che non ci siano scontenti che vorranno andare via. Se ci saranno situazioni economiche che potranno essere affrontate da parte dell'Inter, potendo accontentare i giocatori, ok, ma non vedo cambiamenti. Sapete la situazione, inutile andare a fare fumo e a sollevare situazioni, creando instabilità nella squadra. Noi lavoriamo, dobbiamo stare zitti: abbiamo accettato tutte le situazioni che ci stanno venendo a capo e frontalmente, non è giusto che certe situazioni possano minare la tranquillità della squadra. Non voglio queste distrazioni".