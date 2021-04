Conte sulla visita di Zhang ad Appiano: "Mancava da tanto, c'è stato un semplice saluto"

Cosa può dirci della visita del presidente ad Appiano Gentile? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro il Crotone, gara valida per la 34esima giornata di Serie A, ha risposto così: "C'è stato un semplice saluto. Visto che da un po' di tempo non ci vedevamo, ha salutato i giocatori e ci ha fatto l'in bocca al lupo, anche perché il presidente sa benissimo che ancora non abbiamo conquistato nulla".

