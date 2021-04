Contropiede micidiale del Bologna finalizzato da Barrow, 2-0 allo Spezia dopo 20 minuti

Raddoppio del Bologna, a segno Musa Barrow. Contropiede micidiale del Bologna innescato dal fantastico lancio di Soriano per Schouten. Il centrocampista scappa palla al piede entra in area e appoggia per Barrow, che appoggia in rete senza problemi per il 2-0 rossoblù.