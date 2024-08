Coppa Italia, Napoli-Modena: inizia l'era Conte, Raspadori scelto come centravanti

vedi letture

Prosegue il programma dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, con Napoli-Modena tra i match di oggi. Partenopei costretti a iniziare la competizione a metà agosto a causa del deludente campionato scorso, contro gli agguerriti gialloblù di Bisoli. Pronostici dalla parte di Conte e dei suoi ragazzi, ma guai a dare qualcosa per scontato in sfide di inizio stagione come questo. Appuntamento alle 21.15 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dirige la sfida il Sig. Kevin Bonacina di Bergamo.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Nel giorno del debutto ufficiale sulla panchina del Napoli, Antonio Conte non vorrà certo steccare. Per affrontare il Modena, dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-1-2. Meret tra i pali, protetto da una difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani e il nuovo arrivato Buongiorno. Novità anche sulla destra con Spinazzola, mentre dall'altra parte giocherà Mazzocchi e in mezzo al campo Anguissa e Lobotka. Politano e Kvaratskhelia tra le linee, alle spalle di Raspadori scelto come riferimento avanzato in attesa di novità dal mercato.

COME ARRIVA IL MODENA - Contro la più quotata formazione partenopea, Pierpaolo Bisoli opta per la continuità schierando l'undici già visto nell'ultimo test contro il Cagliari. Canarini in campo con il 3-5-1-1, con il reparto arretrato formato da Caldara, Zaro e Cauz che starà davanti a Gagno. La zona nevralgica del campo sarà la casa di Santoro, Magnino e Battistella, supportati sulle fasce da Bozhanaj e Cotali. Palumbo agirà sulla trequarti, a sostegno dell'unica punta Gliozzi.