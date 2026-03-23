Coppola: "Ecco perché ho scelto il Paris FC. Futuro? Giocare in una big di A sarebbe bellissimo"

Momento intenso per Diego Coppola, diviso tra l’impegno con la Nazionale e la nuova avventura al Paris FC, dove il difensore italiano sta trovando continuità dopo il trasferimento arrivato nella sessione invernale. La squadra francese ha raccolto quattro punti nelle ultime due partite e guarda con fiducia al finale di stagione. “Siamo sulla strada giusta, ma non è finita. Siamo vicini al nostro obiettivo, però preferiamo guardare davanti e non dietro. Dobbiamo continuare a fare bene e mantenere questo ritmo”, le sue parole a Gianlucadimarzio.com.



Il passaggio in Francia è stato scelto per crescere dopo l’esperienza in Italia e il primo assaggio di Premier League: “Volevo mettermi alla prova in qualcosa di diverso. Dopo quattro anni nel campionato italiano sentivo il bisogno di una nuova esperienza e insieme al Brighton abbiamo pensato che fosse la soluzione migliore. Non ho giocato quanto avrei voluto, ma so che contano su di me e che in futuro avrò più spazio”. Con il club inglese il rapporto è rimasto ottimo, anche grazie al tecnico Fabian Hürzeler: “Mi ha aiutato molto e non ho nulla da rimproverare alla società. Ho chiesto io di andare via per avere più minuti e loro hanno capito che per la mia crescita era la scelta giusta”. Nel confronto tra i campionati, Coppola riconosce il livello altissimo della Premier: “In Inghilterra sono avanti sotto tanti aspetti, ma anche in Francia ho trovato strutture importanti. Rispetto alla Serie A, in alcuni casi il livello è superiore”.

Guardando al presente, l’obiettivo è la qualificazione al Mondiale con l’Italia: “È un sogno per tutti. Il reparto difensivo è molto competitivo, io devo solo farmi trovare pronto e dare il massimo”. Sul futuro, il difensore non nasconde le ambizioni: “Giocare in una grande squadra italiana sarebbe bellissimo, ma la Premier resta un campionato speciale. Se arrivano certe occasioni è difficile dire di no”