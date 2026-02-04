Esordio amaro per Immobile e Coppola col Paris FC: eliminati dalla Coupe de France

Esordio amaro per Ciro Immobile e Diego Coppola al Paris FC. Entrambi in campo questa sera nella sfida di Coupe de France contro il Lorient, hanno preso parte alla sconfitta per 2-0 contro i bretoni che ha sancito pertanto la loro eliminazione agli ottavi di finale. Una vera beffa per i parigini, che nel turno precedente erano riusciti a eliminare niente meno che i cugini del PSG.

Dopo la panchina contro il Marsiglia, Coppola ha giocato titolare e per tutti e 90 i minuti, mentre Immobile, arrivato solamente domenica, è stato schierato al 58'. In campo anche l'altro italiano, Luca Koleosho: meno di un'ora per lui e un cartellino giallo.

Per il Paris FC l'occasione per riscattarsi sarà domenica ad Auxerre per la 21ª giornata di campionato mentre Coppola e Immobile avranno la possibilità di giocare davanti ai propri tifosi il giorno di San Valentino, contro il Lens.