Cori razzisti a McKennie, la curva della Lazio rischia la chiusura. Non nel derby

I cori razzisti all'indirizzo di Weston McKennie nell'ultimo confronto di Coppa Itala tra Juventus e Lazio non sono passati inosservati. Di certo non ai diretti interessati, come dimostra il comunicato diramato ieri dal club bianconero, che ha fatto sapere "di avere attivato tutte le procedure finalizzate a verificare quanto occorso e a prestare tutta la collaborazione per l’individuazione dei soggetti eventualmente responsabili e, conseguentemente, a prendere i dovuti provvedimenti".

La curva della Lazio rischia la chiusura. E non sono passati inosservati neanche a chi di dovere. La Procura FIGC sta infatti monitorando il materiale video a disposizione, per decidere come comportarsi in ordine a un'indagine sull'accaduto. Dal Giudice Sportivo, però, al momento non è arrivato nulla: nelle decisioni di ieri, non vi è infatti alcun riferimento ai monkey chant rivolti al centrocampista texano.

Lo scenario di una chiusura della Curva Nord, il settore che all'Olimpico è tradizionale riservato ai tifosi biancocelesti, è però attuale. Se la Procura aprirà un'indagine, è infatti molto probabile si vada in quella direzione, tanto più che la curva laziale è già in diffida. I tempi non dovrebbero essere comunque così rapidi da portare a una squalifica nel derby capitolino, in programma già domani e peraltro con la Roma in casa. Per Lazio-Salernitana di venerdì 12, però, ci si potrebbe arrivare.