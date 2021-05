Corriere dello Sport - La Juve temporeggia per Donnarumma. E Raiola propone lo "sconto"

vedi letture

Gli scenari sulle varie panchine sono cambiati in pochissimi giorni. Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus ha mescolato le carte in tavola e al momento la società bianconera sta temporeggiando sulla questione Donnarumma. Il Corriere dello Sport in edicola oggi analizza la situazione, a quanto pare non ci sono ancora state mosse concrete: proprio per questo motivo Mino Raiola, tramite i propri collaboratori, ha inviato una mail in cui propone uno sconto sull'ingaggio. Si parla di 6 milioni di euro a stagione, lo stesso stipendio che Gigio percepiva in rossonero. La situazione, dunque, rimane in stallo: Donnarumma sta per debuttare come portiere titolare all'Europeo, ma sul suo futuro non ci sono certezze.