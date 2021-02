Cosa dice al gruppo in cerchio dopo le partite? Nicola: "Consolidiamo i valori di questo Toro"

Cosa dice al gruppo in cerchio dopo le partite? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Davide Nicola, allenatore del Torino che alla vigilia della sfida contro il Genoa valida per la 22esima giornata di Serie A ha risposto così: "Cerchiamo la coerenza dei messaggi dati prima e delle cose fatte in partita, cercando di consolidare i valori indipendentemente dal risultato. Quando abbiamo poche credenze ma non ci facciamo influenzare, questo fa la differenza".

