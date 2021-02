Cosa dici a chi ha già fatto il funerale al Milan? Leao: "Non siamo quelli delle ultime 2 gare"

Che messaggio vuoi dare a chi sta facendo già il funerale al Milan? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Rafael Leao, attaccante del Milan che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Stella Rossa di Belgrado. Nel match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League si ripartirà dal 2-2 dell'andata. "Noi non siamo meno forti per quanto fatto nelle ultime due gare, lavoriamo tutti i giorni per arrivare al meglio alle gare e vogliamo arrivare al meglio anche alla gara di domani. Noi stiamo bene, uniti, testa alta. Sappiamo che non abbiamo fatto bene nelle ultime due gare, ma abbiamo analizzato gli errori e ora dobbiamo guardare avanti".

