live Domani Milan-Stella Rossa, Leao: "In campo per vincere, sempre"

Il Milan riparte dal pareggio di Belgrado. I rossoneri torneranno in campo domani sera a San Siro, dopo il 2-2 arrivato in extremis al Marakana nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro la Stella Rossa. E soprattutto dopo il KO nel derby rimediato in campionato. Ne parla in conferenza stampa, al fianco del tecnico Pioli, Rafael Leao.

14.31 - Inizia la conferenza stampa. Si parte con le domande per Leao: è più importante del solito superare questo turno?

"Noi siamo il Milan, entriamo sempre in campo per vincere. Domani è una partita molto importante per noi, vogliamo andare avanti in questa competizione".

Ti trovi bene da vice Ibra?

"Sì, ma non c'entra niente. A prescindere dalla posizione, voglio sempre dare il massimo e dimostrare che posso fare sempre meglio. Cerco sempre di aiutare la mia squadra. Poi, certo, se posso faccio assist o gol. Ma la cosa più importante è vincere".

Zero punti e zero gol fatti nelle ultime due di campionato. Siete pronti per riprendere la marcia?

"Non siamo meno forti per quello che abbiamo fatto nelle ultime due partite. Lavoriamo tutti i giorni per fare nostre le partite ed è quello che vogliamo fare domani".

Dove credi di poter avere ancora margini di crescita?

"Devo ringraziare il mister, che mi dà la giusta fiducia tutti i giorni. E anche i miei compagni: quando entro in campo mi danno la giusta fiducia. Io cerco sempre di ascoltare tutti, dai più giovani ai più grandi, e di aiutare la mia squadra con quello che so di poter fare".

Come stai? In questa seconda parte di stagione ci può essere la consacrazione definitiva?

"Bene, grazie. Noi stiamo bene, siamo uniti: sappiamo di non aver fatto bene nelle ultime due partite. Abbiamo rivisto dove abbiamo sbagliato. Ora dobbiamo guardare avanti e reagire tutti uniti. È quello che vogliamo fare vedere nella partita di domani".

Dopo questi brutti risultati in campionato, c'è ancora entusiasmo? Credete di poter stare in vetta in classifica?

"Sì. Siamo molto giovani, anche il nostro allenatore e tutta la dirigenza ci danno la fiducia per entrare in campo tranquilli, per far vedere che siamo giovani, abbiamo talento e voglia di dimostrare quello che possiamo fare in campo. Siamo tranquilli".

Quanto ti senti migliorato rispetto alla scorsa stagione? Quanto ha influito Ibra?

"Quest'anno sono andato meglio che l'anno scorso. Ibra è come un fratello più grande, fa vedere quello che dobbiamo fare, anche in allenamento. Penso che la sua caratteristica più importante sia la sua mentalità. Con lui noi siamo più forti".

14.39 - Si conclude qui la conferenza stampa di Rafael Leao.