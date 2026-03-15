Cosa si scriveva una settimana fa. E ora, attenzione: Milan coi piedi per terra cercando di...

Una settimana fa si scriveva in questo spazio della possibilità che si aprisse, con l'eventuale vittoria del Milan nel derby, un piccolissimo spiraglio di lotta Scudetto. A 7 giorni di distanza, quello spiraglio potrebbe ampliarsi. Perché il Milan ha vinto il derby e si è portato a -7, l'Inter ha pareggiato 1-1 contro l'Atalanta e i rossoneri, stasera a Roma contro la Lazio, potrebbero portarsi a -5 a nove giornate dalla fine.

Le parole di Allegri

Allegri, che ha parlato prima della partita dell'Inter, vuole che i suoi rimangano con i piedi per terra: "C'è solo un modo perché noi possiamo raggiungere l'Inter: che loro perdano e che noi vinciamo le partite. Giustamente dopo la partita eravamo tutti contenti, però la squadra martedì si è ripresentata in maniera serena e tranquilla. Noi dobbiamo fare il nostro e pensare a noi, perché con 60 punti non si va da nessuna parte. Dobbiamo fare il massimo sapendo che davanti c'è una squadra che ha 7 punti (poi diventati 8, ndr) di vantaggio, e comunque abbiamo anche delle squadre dietro che ci stanno rincorrendo. Dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Per entrare nei primi quattro posti bisogna vincere altre cinque partite".

La probabile formazione del Milan

Confermato Estupinan al posto di Bartesaghi così da sfruttare questo momento di forma decisamente positivo. Al posto di Rabiot squalificato ci sarà uno tra Jashari e Ricci, con lo svizzero che al momento è leggermente avanti nel ballottaggio. In attacco spazio nuovamente a Leao e Pulisic, che contro l'Inter hanno dato segnali di crescita incoraggianti. In mezzo Modric e Fofana, in difesa Maignan dietro a Tomori, De Winter e Pavlovic.