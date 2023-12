Cosa succede al Milan? Sacchi: "Semplice, non è una squadra. A Salerno un gruppo sparpagliato"

In merito alla crisi che sta vivendo il Milan nelle ultime ore, con Stefano Pioli in bilico, Arrigo Sacchi, a La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: "Cosa succede? Semplice: non è una squadra. O meglio: lo è a volte e poi ritorna al buio. Non ha continuità, troppo altalenante. A Salerno non c’era un collettivo, ma un gruppo sparpagliato per il campo. Ognuno fa per conto suo. La difesa è in difficoltà, perché gli attaccanti non aiutano. Questo è il vero problema".

Gli infortuni?

"Questo dipende anche dal fatto che il gioco non è quasi mai collettivo, ma individuale. Quando fai tutto da solo è più facile andare incontro a problemi fisici".

Cosa fare adesso?

"Non credo che si risolva il problema mandando via l’allenatore. Pioli ha fatto ottime cose, ma non è riuscito a dare continuità al suo lavoro. Però va detto che non so se ci sia in giro uno in grado di dare continuità a questa squadra".