Così Aurelio De Laurentiis e il Napoli preparano il loro anno zero: sarà rivoluzione totale

Il Napoli è pronto. Per un anno zero, per fare veramente la rivoluzione. Forse per la prima volta, Aurelio De Laurentiis ha intenzione di far tabula rasa del progetto che è stato, far cassa e ripartire. Lo ha già fatto in passato, in ogni ciclo con modalità diverse. I campioni per Rafa Benitez, i senatori e i titolarissimi per Maurizio Sarri. Con Carlo Ancelotti o invece la rivoluzione è stata a metà, forse anche perché l'obiettivo Scudetto era stato accarezzato in precedenza e ADL ha deciso di prendere uno dei migliori della storia recente del calcio italiano e di puntellare una squadra già forte. Lì si è spezzato qualcosa nell'intenzione, nel progetto e nel processo, sicché Gennaro Gattuso si è caricato sulle spalle, a stagione in corsa, una squadra che in fondo non è mai stata sua, mai costruita fino in fondo per lui.

Ripartenza Ci sarà una nuova guida tecnica e le ultime dicono che Ivan Juric sia un serio candidato per guidare il Napoli che verrà. De Laurentiis sogna un grande ritorno come Sarri o Benitez, è vero, oppure un tecnico già affermato come Simone Inzaghi o Paulo Fonseca, ma dall'altra parte ha anche un'altra idea. Ciclo nuovo tecnico nuovo. Uno con cui ripartire e ricostruire, sicché l'allenatore dell'Hellas Verona, o magari Vincenzo Italiano dello Spezia, sono nomi che rispondono a questa filosofia. E la dirigenza? Radiomercato dice che le riflessioni su Cristiano Giuntoli non mancano, che la società potrebbe ristrutturarsi internamente con un ruolo di maggior responsabilità per Maurizio Micheli oppure andare a prendere un ds anche lui in crescita. Però la decisione su Giuntoli da parte della proprietà non è ancora definita e definitiva, sicché anche lì non ci sono certezze.

Via in tanti Sarà un'estate senza incedibili. Ospina, Koulibaly, Maksimovic (a scadenza), Hysaj (a scadenza), Mario Rui, Ghoulam, Fabian Ruiz, Bakayoko, Lobotka, magari pure Osimhen. Tanti in questa lista mancano, perché la società ha deciso di non mettere i paletti all'addio praticamente di nessuno, o quasi, e di ricostruire. Di far cassa e di ripartire. De Laurentiis non è chiaramente soddisfatto del corso delle ultime due stagioni, sicché è pronto per il suo anno zero. Stavolta davvero, definitivamente.