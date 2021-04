Cosmi e il futuro, le quotazioni per la conferma sono in rialzo: presto il summit decisivo

Serse Cosmi e un futuro che potrebbe ancora essere a Crotone, nonostante una retrocessione ormai certa e un contratto in scadenza a giugno. Come riporta 'Sky', nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la società pitagorica e l'allenatore e in quella occasione è possibile una conferma per il prossimo anno: le quotazioni di Cosmi sono infatti in rialzo, anche se con lui in panchina la squadra - dal punto di vista dei risultati - non ha svoltato.