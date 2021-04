Cosmi: "Lo Spezia ha affrontato la Serie A con ferocia, a differenza del Crotone"

Parlando in conferenza stampa, il tecnico del Crotone Serse Cosmi ha analizzato così i pericoli della prossima sfida allo Spezia: "Ho avuto modo di vedere lo Spezia in televisione, l’unico modo quest’anno di vedere il calcio, l’idea che mi sono fatto è che lo Spezia ha un’ottima organizzazione che si porta dietro dal campionato di Serie B, a questo punto del campionato questa squadra ha un buon margine sulla terzultima, però io credo che ha esattamente riempito l’aspetto organizzativo in campo, con delle qualità che ad esempio noi non siamo riusciti a colmare. La ferocia con cui ha affrontato il campionato, sicuramente non è stata la nostra, e ha fatto la differenza in classifica. Quindi mi aspetto una squadra in linea con quello che ha proposto in questa stagione".

