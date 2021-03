Cosmi presenta il Bologna: "E' costruito dal più grande ricercatore di diamanti grezzi d'Italia"

Che Bologna si aspetta domani? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Serse Cosmi, allenatore del Crotone che alla vigilia della sfida contro il Bologna - gara valida per la 28esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Il Bologna è una squadra costruita dal più grande ricercatore e fornitore di diamanti grezzi del nostro calcio, ovvero Walter Sabatini. Questo dà al Bologna già tantissimo. Poi sta all'allenatore far fruttare queste potenzialità. In questo caso esistono entrambe le cose, perché Mihajlovic è allenatore che riesce a trasformare questi diamanti grezzi in calciatori di assoluto livello. Facendo questa premesse, dico che è una squadra da affrontare non con attenzione, di più. Ha un 'ragazzino' in attacco come Palacio che se la gioca con tutti e ha qualità tecnica e tattica. Il Bologna gioca con leggerezza e in questo momento della stagione può creare ancora più problemi agli avversari".

