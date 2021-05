Costacurta su Ruben Dias: "Il suo arrivo ha migliorato la difesa del Manchester City"

vedi letture

Alessandro Costacurta racconta a Sky Sport quella che è stata la vittoria del Manchester City e la conquista della finale Champions. "Ruben Dias ha portato un plus in difesa, l'ha migliorata. Non corrono indietro, scattano indietro ed è stato il colpo da maestro di Pep in fase difensiva: Dias e gli altri sono esaltati da questo atteggiamento".