Costacurta su Svanberg: "Giovane e vede in verticale. Non mi sorprende piaccia al Milan"

L'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ai microfoni di Sky Sport ha elogiato il centrocampista del Bologna Mattias Svanberg soffermandosi anche sull'interesse dei rossoneri: “È un ragazzo che riesce a vedere in verticale come pochi e trovo che sia una promessa visto che ha appena 22 anni. Sono pochi i giocatori con queste caratteristiche in giro. Inoltre ha carattere, professionalità e attenzione, mi piace molto e non mi sorprende che il Milan abbia messo gli occhi su di lui”.