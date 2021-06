CR7 e la Coca Cola, interviene IKEA e mette in vendita la bottiglia "CRISTIANO". Solo per l'acqua

I gol e le giocate, ok. Ma Cristiano Ronaldo da sempre riesce a far parlare di sé anche fuori dal campo. Durante gli Europei in corso di svolgimento, del resto, ha fatto il giro del mondo la scena in cui, in conferenza stampa col Portogallo, CR7 ha spostato due bottiglie di Coca Cola, raccomandandosi con i presenti di assumere soltanto "Acqua!". Le reazione mediatica, in questo senso, è stata tale da far perdere al colosso americano nei giorni seguenti 4 miliardi di dollari in Borsa, mentre le immagini dello sketch hanno continuato a riempire social e network di tutto il mondo.

La riposta di IKEA- A distanza di una settimana, arriva un altro endorsement nei confronti del portoghese. IKEA ha infatti lanciato "CRISTIANO", una nuova bottiglia di vetro in vendita al costo di un solo dollaro e 99 centesimi. Si tratta di un prodotto sostenibile e riutilizzabile a lungo, come chiarisce su Instagram l’account ufficiale di IKEA Canada, ma a differenza del modello originale è destinata esclusivamente al consumo dell'acqua...