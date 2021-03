"CR7? Gli farebbe bene un po di riposo, ma siamo contati". Rivedi Pirlo prima della Lazio

Come sta Cristiano Ronaldo dopo le tante partite giocate? Una domanda a cui ha risposto Andrea Pirlo nella conferenza stampa alla vigilia della Lazio: "Come tutti, quando giochi tante partite è normale che una giornata o due di riposo possa far bene. Ma in questo momento siamo contati, ha stretto i denti fino ad oggi e continuerà a farlo. Ha dimostrato di essere un grande professionista dentro e fuori dal campo e così sarà fino alla fine".

