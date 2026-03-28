Focus TMW Cremonese, come vanno i prestiti in Serie B: certezza Zanimacchia. Tsadjout sfortunato

La Serie B è da sempre il banco di prova privilegiato per i giovani delle grandi. Un campionato duro, imprevedibile, capace di accelerare una carriera o di rallentarla. TMW ha analizzato i prestiti in cadetteria squadra per squadra, per fare il punto su chi sta crescendo, chi sta aspettando e chi sta faticando più del previsto.

Questo il punto della situazione in casa Cremonese.

Marco Nasti (attaccante, Empoli) - La Serie B è il suo palcoscenico. Non è un caso che il club toscano abbia, infatti, deciso di puntare su di lui una volto tornato in cadetteria. L'avvio è stato lento a causa della squalifica d'inizio stagione, ma una volta iniziato a giocare non si è più fermato. La qualità delle prestazioni non è stata sempre eccelsa, ma in B l'atteggiamento è spesso e volentieri più importante del resto. Qualche rete in più, però, non farebbe male.

Manuel De Luca (attaccante, Modena) - Quattordici minuti e un gol in grigiorosso nelle prime due giornate di Serie A, poi viene lasciato fuori lista a seguito dell'arrivo di Vardy allo 'Zini'. A gennaio ecco il club emiliano che decide di puntare forte su di lui nonostante il fronte offensivo possa già contare su giocatori come Mendes, Gliozzi, Defrel e Strizzolo. I gol messi a referto sono tre ma la sensazione è che se si accendesse davvero potrebbe risultare determinate nel finale di stagione.

Luca Zanimacchia (esterno di centrocampo, Modena) - Esperienza in Serie B ne ha da vendere. La categoria la conosce come pochi altri e sa come poter incidere. Non solo con i gol e gli assist, ma anche con l'atteggiamento e la personalità con la quale sta in campo. Infatti delle 30 presenze con i Canarini quelle da titolare sono ben 23.

Leonardo Sernicola (terzino sinistro, Spezia) - Fuori dal progetto tattico iniziale dei grigiorossi è tornato in Serie B a gennaio sfruttando la sessione invernale di calciomercato. Con Donadoni è praticamente sempre stato titolare: sarà lo stesso anche con D'Angelo?

Andrea Fulignati (portiere, Empoli) - È letteralmente tornato a casa (è nato nella città toscana nel 1994) in occasione della nuova avventura in Serie B del club azzurro. Nonostante le difficoltà emerse in azzurro, la titolarità della porta è sua. Punto e basta. Tanto da vestire in più di un'occasione anche la fascia da capitano.

Dachi Lordkipanidze (centrocampista, Carrarese) - Prodotto del vivaio cremonese è alla sua prima avventura lontano 'da casa'. Per il georgiano finora pochi minuti in campo per il suo primo, vero, assaggio di professionismo.

Frank Tsadjout (attaccante, Pescara) - Dopo le cose positive messe in mostra a Frosinone lo scorso anno ha scelto il Delfino per una nuova avventura in Serie B. Quattro presenze e un brutto infortunio muscolare sono tutto quello di cui si può parlare.