Cremonese, Pezzella: "C'è ancora tempo per raggiungere il nostro obiettivo"
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Il difensore della Cremonese Giuseppe Pezzella, ai microfoni di DAZN, ha parlato della sfida con il Cagliari: "La gara con il Bologna? Il secondo tempo è stato positivo e potevamo riprendere la partita, siamo un gruppo unito, sappiamo quello che dobbiamo fare. Siamo tutti responsabili, sappiamo cosa ci giochiamo. Dopo questa partita ne mancano ancora 6, il campionato è abbastanza lungo. Siamo concentrati di partita in partita".
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