Cremonese, Pezzella risponde: "Noi corti? La società sa cosa deve fare, il campionato è lungo"

"Sappiamo che è un campionato lungo e ci sono alti e bassi, in questo momento gli episodi ci stanno girando contro. Sul giallo è un momento dove mi sono fatto prendere dalla foga, capita". Giuseppe Pezzella, terzino della Cremonese, ha parlato così in conferenza stampa al termine della sconfitta di misura incassata contro il Sassuolo al Mapei Stadium oggi.

Se il fattore stanchezza abbia influito sulla prestazione in trasferta e il relativo ko. Il quinto nelle ultime 8 partite. "Forse ti fai condizionare dal gol subito", ha risposto l'ex Parma e Lecce alla domanda del giornalista. "Non ho visto stanchezza e nemmeno grandi occasioni loro. Siamo corti ma non sta a me dirlo, sa la società cosa deve fare, noi pensiamo a giocare".

Davide Nicola, tecnico grigiorosso, ha commentato così la sconfitta in conferenza stampa. "I primi 10 minuti è così, non siamo riusciti ad avere il tempo giusto nell'uscita in pressione, tant'è che prevedeva già la possibilità di diventare un 4-4-2. Queste uscite non venivano fatte con le scalate nel tempo giusto e a 3 rimanevamo un po' più aperti e abbiamo pagato dazio su una ripartenza, sapevamo ma in quel momento non siamo stati abili a non prenderla. Fa parte del gioco, si sbaglia, però secondo me dopo la partita con il 4-4-2 la partita l'abbiamo fatta. In questo momento non abbiamo la possibilità di fare piccoli passi in maniera più continua ma in questo momento siamo con pochissime soluzioni. All'andata l'episodio l'abbiamo trovato noi, oggi loro. C'è la voglia di andare a riprendere il risultato e gli altri difendono con blocco basso e devi cercare di arrivarci in maniera diversa e quando alzi la palla diventa più difficile. Io non sono scontento della partita fatta oggi perché l'abbiamo interpretata in maniera coraggiosa rispetto alla scorsa, ci dispiace non essere stati abili su quella ripartenza, lo sapevamo, ma va alzato l'entusiasmo. In un percorso come il nostro hai delle difficoltà e si va avanti perché questo è quello che vogliamo fare".