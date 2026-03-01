Cremonese, Pezzella al 45': "Non dobbiamo concedere spazi, serve la stessa intensità"
Giuseppe Pezzella, esterno sinistro della Cremonese, è stato intervistato da DAZN prima del secondo tempo col Milan: "Dobbiamo mettere la stessa intensità e aggressività del primo tempo, non dobbiamo concedere spazi e dare tutto per fare risultato".
