Crisi Torino, Tuttosport stronca Giampaolo: "Ora basta, è un'agonia"

Tuttosport stronca il Torino, mentre la posizione di Marco Giampaolo è in bilico. Ore decisive, anche dopo la conferma da parte di Urbano Cairo. "Toro, che agonia: solo 0-0 con lo Spezia in dieci. Giampaolo, ora basta! La squadra granata gioca al rallentatore, non sfrutta la superiorità per quasi tutto il match e non tira quasi mai in porta. Solo un palo nel finale di Ansaldi e un po' di confusione con Belotti al 94', ma è davvero troppo poco: 6 mesi senza vittoria in casa. Fanno di più i liguri. E lo spettro retrocessione è sempre lì".