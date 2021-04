"Cristiano Ronaldo? Era arrabbiato...". Rivedi le parole di Pirlo sul portoghese

Come sta Cristiano Ronaldo dopo gli impegni con la Nazionale e soprattutto dopo il gol non convalidato contro la Serbia? Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha così risposto in conferenza stampa: "Ronaldo sta bene, era arrabbiato perché giustamente dice che in competizioni così importanti Var e giudici di linea devono essere presenti. Sono partite estremamente importanti per la qualificazione. Per il resto è tranquillo e sereno".

