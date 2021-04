Crotone, Cosmi: "Capirò come è stata gestita questa pandemia quando sarà finita"

Parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Napoli, il tecnico del Crotone Serse Cosmi non può esimersi dal parlare della pandemia e di come è stata affrontata in queste due settimane di nazionali: "Non mi addentro su discorsi su protocolli etc. Però, capisce benissimo che di fronte a qualcosa di concreto da affrontare, una pandemia, e le convocazioni delle nazionali, ci sono società che scelgono di rischiare, altre che utilizzano protocolli che portano il calciatore ad allenarsi da solo, a mangiare da solo e magari a schierarlo durante la partita dopo un tampone negativo a mezzanotte. Ma questo non fa parte del calcio, ci sono allenamento, ci sono cose da provare e rispetto per gli altri calciatori. Ci sono delle cose che non capisco della gestione di questa pandemia, forse le capirò a pandemia finita".